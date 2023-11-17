الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": "مصر تستطيع" ساهمت في تقوية العلاقة بين الدولة والمصريين بالخارج

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، إن كرامة الدولة المصرية عالية في السماء، خاصة عندما تطلب المساعدة في ملف التنمية.

إنجازات الدولة في ملف الهجرة

أضافت نبيلة، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الدولة المصرية فتحت أبوابها أمام الزوار ممن يطلبون حمايتها.

وتابعت "جميع الوزارات حول العالم قدرت النموذج المصري وأخذته كنموذج يحتذى به من أجل تنمية الكثير من الملفات في الخارج منها ملف الهجرة الخارجية".

واستطردت:"الدولة المصرية حققت الكثير من الانجازات الاقتصادية للحد من ملف الهجرة الداخلية، ولهذا التفاعل من قبل العلماء المصريين مت الخارج مع الدولة ارتفع كثيرا ً".

وذكرت أن مؤتمرات مصر تستطيع كان لها دور كبير في التأثير على المصريين في الخارح، وهذه المؤتمرات حققت نتائج ملموسة في ربط العلاقات بين الدولة وأبنائها في الخارج.

الشاهد

وانطلقت أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

الشاهد اكسترا نيوز نبيلة مكرم برنامج الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارعبوة ناسفة فى جرافة عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين بالضفة الغربية

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

البرلمان يُعلن موعد خروج قانون التصالح للنور

نتنياهو: اعتقدنا وجود أسرى فى مستشفى الشفاء ولكن لم نعثر على أحد

بيان إسرائيلى عاجل بشأن التفاوض على إطلاق سراح الرهائن

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": ثمار تجربتى مع ابنى كانت أكثر مما كنت أتخيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه