الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مديرة مدرسة: الرئيس السيسى جعل للمرأة المصرية دور كبير فى البرلمان (فيديو)

مديرة مدرسة
مديرة مدرسة

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

 

قالت فريدة ثروت، مديرة مدرسة بالوارق:« أعلن دعمي وترشيحي للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لإستكمال المسيرة العظيمة التي حققها والمرأة في حكم الرئيس أصبح لها دور كبير في المجتمع».

 

وأضافت أن المرأة بعد أن كانت مهمشة أصبحت متساوية في البرلمان المصري ولها دور كبير جدًا وأغلب النواب سيدات.

 

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسي.

السيسي الرئيس السيسي انتخابات عبدالفتاح السيسي رئاسة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر: سكان غزة قد يواجهون "احتمالا مباشرا للموت جوعا"

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

عاجل.. انفجارعبوة ناسفة فى جرافة عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين بالضفة الغربية

البرلمان يُعلن موعد خروج قانون التصالح للنور

بيان إسرائيلى عاجل بشأن التفاوض على إطلاق سراح الرهائن

فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه