مديرة مدرسة: الرئيس السيسى جعل للمرأة المصرية دور كبير فى البرلمان (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

قالت فريدة ثروت، مديرة مدرسة بالوارق:« أعلن دعمي وترشيحي للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لإستكمال المسيرة العظيمة التي حققها والمرأة في حكم الرئيس أصبح لها دور كبير في المجتمع».

وأضافت أن المرأة بعد أن كانت مهمشة أصبحت متساوية في البرلمان المصري ولها دور كبير جدًا وأغلب النواب سيدات.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسي.