الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: منح المتحدة "100 دقيقة إعلانية" لكل مرشح رئاسى يؤكد مبدأ تكافؤ الفرص

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ثمن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب،  قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، مشيرًا إلى أن القرار يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، وتعريف المواطنين بما لديهم من أفكار ورؤى لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية. 

وقال "محسب" في تصريحات صحفية له، إن القرار يأتي تأكيدًا لموقف الشركة المتحدة الذي أعلنته منذ اليوم الأول للسباق الانتخابي بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنها حافظت على حق المواطن في المعرفة وإتاحة الفرصة أمامه للتعرف على جميع المرشحين وتقييم برامجهم وأفكارهم لاختيار الشخص المناسب لإدارة البلاد. 

txt

"محسب": تخصيص "المتحدة" 100 دقيقة إعلانية لكل مرشح رئاسى يحقق مبدأ تكافؤ الفرص

txt

أيمن محسب: مخرجات القمة العربية الإسلامية جاءت متوافقة مع الرؤية المصرية


وأكد النائب أيمن محسب، أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن بشفافية تامة، في ظل التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالحياد والنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجًا للديمقراطية، مطالبًا جميع المرشحين باستغلال الفرصة في تقديم أنفسهم وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤى للشعب المصري.

الدكتور أيمن محسب الوفد النواب تكافؤ الفرص الشركة المتحدة

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارعبوة ناسفة فى جرافة عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين بالضفة الغربية

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

البرلمان يُعلن موعد خروج قانون التصالح للنور

بيان إسرائيلى عاجل بشأن التفاوض على إطلاق سراح الرهائن

نتنياهو: اعتقدنا وجود أسرى فى مستشفى الشفاء ولكن لم نعثر على أحد

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": ثمار تجربتى مع ابنى كانت أكثر مما كنت أتخيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه