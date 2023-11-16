"محسب": تخصيص "المتحدة" 100 دقيقة إعلانية لكل مرشح رئاسى يحقق مبدأ تكافؤ الفرص

ثمّن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها.

وأشار إلى أن القرار يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية وتعريف المواطنين بما لديهم من أفكار ورؤى لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة.

"المتحدة" تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين



وقال "محسب"، في بيان، اليوم الخميس، إن القرار يأتي تأكيدًا لموقف الشركة المتحدة الذي أعلنته منذ اليوم الأول للسباق الانتخابي بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنها حافظت على حق المواطن في المعرفة وإتاحة الفرصة أمامه للتعرف على جميع المرشحين وتقييم برامجهم وأفكارهم لاختيار الشخص المناسب لإدارة البلاد.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن بشفافية تامة، في ظل التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالحياد والنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجًا للديمقراطية، مطالبًا جميع المرشحين باستغلال الفرصة في تقديم أنفسهم وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤى للشعب المصري.