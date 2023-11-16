عضو بالتنسيقية: مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

قال الدكتور إسلام عمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منهجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت ومازالت قائمة على التوعية السياسية للشباب وأهمية دور الشباب في العمل العام، والمشاركة في كل حدث لأنهم المستقبل الذي تقوم عليهم الدولة وليس في مصر في ولكن في كل البلدان.

وأكد عمر، أن مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم تعد واجبا وطنيا والتزاما دستوريا نص عليه الدستور وهو حق للمواطن لا ينبغي التنازل عنه، مؤكدا أن المشاركة هي مسؤلية تجاه الفرده لنفسه ومجتمعه وهي دليل على الانتماء.

وأضاف عضو تنسيقية الشباب، أن المشاركة في صناديق الانتخابات هي مشاركة في صنع القرار وهي الداعي إلى الذهاب إلى صندوق الانتخابات واختيار المرشح الذي يراه أنه يمثل أفكاره وآراءه بعد اطلاعه على البرنامج الانتخابي لكل مرشح، مضيفا أن التصويت يعني أهمية صوتك الانتخابي وضرورة للتعزيز الديمقراطية.

وأشار عمر إلى أن هناك الكثير من التحديات الاقتصاديه التي تواجهنا، والتي تسببت في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم ووجود فجوة دولارية بسبب نقص العملة الأجنبية بسبب الأزمات المتتالية، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا ما يحدث في غزة لذلك مهم جدا أن نختار على أساس البرامج الانتخابية المقدمة من كافة المرشحين.

ولفت إلى أن الدولة عملت جاهدة في سبيل تخطي الأزمات على الاستثمار في البنية التحتية وبناء الموانئ والقطارات السريعة لخدمة المناطق الصناعية وربطهم ببعض.

وتابع عضو التنسيقية: وكذلك في ملف السكان والزياده السكانية وقيام الدولة بحملات توعية ملف الصحة، والذي قامت فيه الدولة ممثلة في وزارة الصحة بعدة حملات قومية لعلاج مرضى فيروس سي، وعلاج الأورام للسيدات وتوفير مصل علاج كورنا، والقضاء على قوائم انتظار العمليات، التي كان يعاني منها اهلنا واخواتنا في كل مكان في مصر والتي لم نعد نسمع عنها كما كان من قبل نجحت نجاحا كبيرا.

مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات لتعزيز الديمقراطية

وأوضح عمر أن مشاركة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات لتعزيز الديمقراطية التي كانت ومازالت تنادي بها، وهي تقوم بدور كبير في التوعية بأهمية الانتخابات والمشتركة.

وأكد عضو التنسيقية، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قامت بالعديد من الصالونات والندوات والمؤتمرات التي نادت فيها بأهمية المشتركة السياسة وبالنسبة للفرد والوطن، واختتم الدكتور إسلام عمر: نعم للمشاركة هي سبيلنا إلي مستقبل أفضل نعيش فيه.