أهملت في رعايته.. تفاصيل التحقيق مع أم متهمة بقتل طفلها بالعجوزة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سيدة لاتهامها بقتل طفلها ويدعى "يونس"، يبلغ من العمر عام ونصف، بسبب إهمالها فيه بالعجوزة.

وكشفت التحقيقات، أن والدة الطفل أهملت في الرعاية به وتغذيته جيدًا حتى أصيب بجفاف فارق على إثره الحياة.

بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل رضيع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي يونس.ا.م يبلغ من العمر عام ونصف.

وبعمل التحريات تبين أن والدة الطفل أهملت في رعاية الطفل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.