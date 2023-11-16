الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عاطل بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار فى الوراق

ديلر حشيش
ديلر حشيش

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لحيازته  مخدر الحشيش في الوراق، واعترف المتهم بحيازته المخدرات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكن قسم شرطة الوراق من ضبط عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها، فحرر محضرًا بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

نيابة شمال الجيزة مخدر الحشيش الوراق التحقيق مع ديلر الحشيش

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