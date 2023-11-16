الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء مصر العليا" تعلن عن وظائف جديدة وطرق تقديمها

المهندس أحمد صدقي
المهندس أحمد صدقي

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة وعددها 4 وظائف جديدة شاغرة لبلوغ شاغليها سن المعاش، وبحسب اعلان الشركة الوظائف القيادية الشاغرة تتضمن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، رئيس قطاع التفتيش الفنى ومراقبة الأداء، مدير عام الشئون التجارية شمال سوهاج، مدير عام الموازنة والحسابات الختامية.

واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال زيارته لقطاع توزيع كهرباء قنا، لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات استراتيجية وقومية.

واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع زيارته بزيارة المجمع الصناعي بمدينة قفط، بعدها تفقد 3 لوحات توزيع سيدى عبدالرحيم والشئون وقنا غرب، بعدها توجه إلى مقار هندستي شرق وغرب قنا، ثم افتتح مركزي خدمة العملاء الجدد.

وترأس الدستاوي و"صدقي" اجتماعا موسعا ضم لفيفا من القيادات، يتقدمهم المهندس عصام عزالدين، رئيس قطاعات الشئون الفنية، والمهندس أشرف عطا، رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة، والنقابي محمد إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة وعضو مجلس الإدارة، والمهندس أشرف عبدالسلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، ولفيف من القيادات من الشركة والقطاع.

تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض المعوقات التي تواجه العاملين والشركة أيضًا في تنفيذ المشروعات، بالإضافة لمناقشة واستعراض ما يتم بذله من مجهودات في أعمال الضبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، مطالبًا بإعداد جدول زمني للانتهاء من كافة الممارسات بنطاق القطاع واستبدالها بتركيب عدادات كودية.

وأثنى الدستاوى على ما لمسه من أعمال متعلقة بقطاعات التشغيل، ومنها انخفاض زمن الأعطال ومدتها واستقرار وجودة التغذية الكهربائية بشكل سليم بالرغم من خطة تخفيف الأحمال التي تشهدها البلاد.

 

توزيع الكهرباء شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الكهرباء مصر العليا لتوزيع الكهرباء المهندس أحمد صدقي

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