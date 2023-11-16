الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف.. وعلى إسرائيل تجنب قتل المدنيين

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن الخارجية الأمريكية أكدت أنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وعلى إسرائيل تجنب قتل المدنيين.

وأوضحت القاهرة الإخبارية أن الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنها تتواصل مع إسرائيل لضمان سلامة المدنيين ويتعين توفير ممرات آمنة للمدنيين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أرسلت المملكة الأردنية الهاشمية مستشفى ميدانيًا إلى مدينة  نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

ويضم المستشفى الميداني الأردني سبع قاطرات وغرفتي عمليات وغرفتين للعناية المركزة و15 سريرًا لإجراء العمليات الجراحية، كما يضم أيضًا فريقًا طبيًا متكاملًا من جميع الاختصاصات، إضافة إلى مساعدات طبية وعلاجية متنوعة.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية المستشفيات تجنب قتل المدنيين

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