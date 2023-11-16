الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر تتعامل بشفافية مطلقة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين

علق الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، على إعلان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأنها تقدم عبر قنواتها 100 دقيقة إعلانية مجانًا  للحملات الانتخابية الأربعة، قائلًا: "إنه يجب أن نقدم الشكر للشركة المتحدة على هذا القرار الصائب".

وأضاف الدكتور وجدي زين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن قرار الشركة المتحدة يعني أن مصر تتعامل بشفافية مطلقة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، بحيث لا يوجد تفرقة بين مرشح وآخر والكل متساو في هذه المسألة.

وأوضح أن الدولة المصرية نفسها تيسر لكل المرشحين إقامة الندوات والمؤتمرات، لافتًا إلى أن كل الحملات الانتخابية لجميع المرشحين تشيد بسياسة الدولة المصرية في هذا الإطار، حيث شهدت الفترة الماضية جميع التسهيلات لكل المرشحين بلا استثناء، بحيث لا يوجد تمييز لمرشح عن الآخر، فالكل سواسية، وهو ما يؤكد أننا نعيش في الجمهورية الجديدة التي تشهد الشفافية والتوازن في كل الأمور.

الانتخابات الرئاسية الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية الحملات الانتخابية وجدى زين الدين

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس