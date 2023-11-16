كاتب صحفى: مصر تتعامل بشفافية مطلقة فى ماراثون الانتخابات الرئاسية

علق الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، على إعلان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأنها تقدم عبر قنواتها 100 دقيقة إعلانية مجانًا للحملات الانتخابية الأربعة، قائلًا: "إنه يجب أن نقدم الشكر للشركة المتحدة على هذا القرار الصائب".

وأضاف الدكتور وجدي زين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن قرار الشركة المتحدة يعني أن مصر تتعامل بشفافية مطلقة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، بحيث لا يوجد تفرقة بين مرشح وآخر والكل متساو في هذه المسألة.

وأوضح أن الدولة المصرية نفسها تيسر لكل المرشحين إقامة الندوات والمؤتمرات، لافتًا إلى أن كل الحملات الانتخابية لجميع المرشحين تشيد بسياسة الدولة المصرية في هذا الإطار، حيث شهدت الفترة الماضية جميع التسهيلات لكل المرشحين بلا استثناء، بحيث لا يوجد تمييز لمرشح عن الآخر، فالكل سواسية، وهو ما يؤكد أننا نعيش في الجمهورية الجديدة التي تشهد الشفافية والتوازن في كل الأمور.