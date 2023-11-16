«متعة المشاهدة».. كوميديا واجتماعيات وإثارة.. باقة من مسلسلات الشتاء على قنوات المتحدة

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم المواسم الدرامية التليفزيونية المتتابعة على مدار العام، بعد التخلى عن فكرة الاكتفاء بالموسم الرمضانى فقط، فخلال الفترة الماضية أطلقت الشركة مجموعة من الأعمال التى حققت نجاحًا كبيرًا للغاية على مختلف الفضائيات والمنصات، وضمت نخبة كبيرة من النجوم، منها مسلسلات: «صوت وصورة» بطولة النجمة حنان مطاوع، و«٥٥ مشكلة حب» الذى عُرض عبر ٤ حكايات، كل حكاية مكونة من ١٠ حلقات، بطولة مجموعة من النجمات، إضافة إلى مسلسل «ورق التوت» من بطولة الفنان شريف سلامة وعدد من الشباب، و«على باب العمارة» بطولة حاتم صلاح.

وتستعد الشركة لطرح باقة جديدة من المسلسلات خلال الأيام المقبلة، بمناسبة الموسم الشتوى، لكبار النجوم والشباب الواعدين، حتى شهر رمضان المقبل، وفى التقرير التالى نستعرض أهم الأعمال المنتظر عرضها بداية من الأسبوع المقبل.

«زينهم».. أحمد داود طبيب شرعى يقتحم عالم الموتى من باب المشرحة

يقدم الفنان أحمد داود بطولته المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية بمشاركة عدد من النجوم من خلال مسلسل «زينهم».

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق والغموض داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم»، يدخل فى مشكلات ومواقف كوميدية بسبب طبيعة عمله. يتكون المسلسل من ٣٠ حلقة، ومن المقرر عرض الحلقة الأولى على شبكة قنوات «أون» بداية من الأحد ١٩ نوفمبر.

المسلسل مقتبس من كتاب «أصدقائى الموتى شكرًا» للدكتور محمد جاب الله، وإنتاج الشركة المتحدة و«أروما ستوديوز» للمنتج تامر مرتضى، وإشراف على الإنتاج مصطفى العوضى، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحى عبدالمقصود، وعمرو مؤمن، وعمر محمد الشحات.

ويشارك فى البطولة: كريم قاسم، وسلمى أبوضيف، ويارا جبران، وأحمد الرافعى، وسلوى محمد على، وعماد رشاد، والفنان القدير محمد أبوداود، وياسر عزت، إضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

«العودة».. شريف سلامة يغامر ويلعب دور الصعيدى لأول مرة فى مشواره الفنى

قارب الفنان شريف سلامة وطاقم عمل مسلسله الجديد «العودة» على الانتهاء من تصوير العمل الجديد، الذى جرى تصويره بين القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر والأقصر وعدد من المناطق المتفرقة والديكورات الداخلية، حيث يلعب «سلامة» دور الصعيدى لأول مرة فى تاريخه الفنى.

ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

ومن المقرر أن يهتم المسلسل بإظهار صعيد مصر بشكل مختلف عن الصورة النمطية التى اشتهر بها فى الدراما.

«إنترفيو».. بطولة أولى للنجمة الشابة رنا رئيس

بدأ المخرج أحمد خالد أمين، أمس، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «إنترفيو» بطولة الفنانة رنا رئيس.

وقال أمين، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنترفيو.. إنتاج إنترو ميديا وwatch it»، مشيرًا إلى أن المسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى لـ«رئيس» فى الدراما التليفزيونية.

وتبدأ رنا رئيس، خلال أيام، تصوير مشاهدها فى عملها الجديد، المكون من ١٠ حلقات، بعد النجاح الكبير للمنصة مؤخرًا من خلال مسلسل «على باب العمارة» بطولة حاتم صلاح، وتدور أحداث «إنترفيو» فى إطار من الكوميديا الاجتماعية.

«وبقينا اتنين».. تخبط بعد انفصال شريف منير عن رانيا يوسف

يكثف الفنان شريف منير وطاقم عمل مسلسله الجديد «وبقينا اتنين» أعمال التصوير استعدادًا لعرض أولى الحلقات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعود «منير» للدراما بعمل اجتماعى جديد يناقش قضايا تهم الأسرة المصرية، بمشاركة النجمة رانيا يوسف، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة «كى ميديا» للمنتج كريم أبوذكرى.

ويتكون المسلسل من ٢٠ حلقة، وينتمى للدراما الاجتماعية النفسية فى قالب كوميدى، إذ يناقش ما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات نفسية.

ويصور المخرج طارق رفعت حاليًا المشاهد الأخيرة من الحلقات؛ بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى لتسليمها للشركة المنتجة.

«حدوتة منسية».. سوسن بدر أم تكافح لإخماد الحرب بين أبنائها

بعد أن أصبحت النجمة الكبيرة سوسن بدر من أهم نجمات الموسم الشتوى خلال السنوات الماضية، تدخل تجربة جديدة هذا الموسم باسم «حدوتة منسية»، إذ قاربت على الانتهاء من تصوير أكثر من ثلثى الحلقات.

وتجسد «بدر» خلال أحداث المسلسل دور أم لخمسة أبناء، منهم هشام إسماعيل وطارق صبرى، وتشتعل بينهم نار الخلافات.

«الوصفة السحرية لزواج ناجح».. دراما اجتماعية بين إسلام جمال وشيرى

يستعد الفنان الشاب إسلام جمال لبطولته المطلقة الأولى من خلال مسلسل «الوصفة السحرية لزواج ناجح»، من إنتاج كونكور، بالتعاون مع الشركة المتحدة، للعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فى عمل جديد ومختلف يقدم دراما اجتماعية كوميدية بمشاركة النجمة شيرى عادل.

يشارك فى البطولة: ميرهان حسين، وعمر الشناوى، وبسمة داود، ولقاء سويدان، ومن تأليف ورشة «مصنع الحكايات» لمؤسسها هانى سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وفكرة مى سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومى سعيد، وإخراج خيرى سالم.

«وبينا ميعاد 2».. شهر عسل قصير بين عائلتى شيرين رضا وصبرى فواز

أنهى طاقم عمل الجزء الثانى من مسلسل «وبينا معاد» تصوير جزء كبير من العمل، الذى يعرض خلال الفترة المقبلة.

ويقدم المسلسل فى الجزء الجديد تطورًا للعلاقات الأسرية بين عائلتى صبرى فواز وشيرين رضا بعد نهاية الجزء الأول بالتقارب الشديد بين العائلتين، فخلال الجزء الثانى تحدث مستجدات تتسبب فى مشكلات بين الطرفين، فيما يكافح بطلا العمل لحلها وإعادة التقارب.

يشارك فى البطولة: بسمة، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وخالد أنور، وهاجر الشرنوبى، ومحمد سليمان، ونادية رشاد، وداليا شوقى، وآية سليم، وأسامة الهادى، ويوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، وتسنيم هانى، ويوسف إبراهيم، ومن تأليف وإخراج هانى كمال، وإنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة.