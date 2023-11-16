الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لمتهمة بقتل رضيعتها فى الأميرية

متهمة
متهمة

عاقبت محكمة جنايات الأميرية بعابدين، متهمة بقتل رضيعتها من زوجها السابق عقب ولادتها، سنة مع الشغل وبرأت زوجها. 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة كانت متزوجة من شخص لمدة عامين وحدث حمل خلال تلك الفترة، لكن زوجها تعدى عليها بالضرب مما أدى لإجهاضها، وخلال فترة زواجها منه، كان يعاملها معاملة سيئة ويضربها، ما دفعها لرفع دعوى خلع دون علمه وتركت شقة الزوجية.

وتعرفت المتهمة على شخص وأخبرته بأنها مطلقة، فطلب منها الزواج فوافقت وفى فترة الخطوبة شعرت بانتفاخ بطنها لتكتشف أنها حامل من زوجها الأول الذى أقامت ضده دعوى خلع وحصلت على حكم دون علمه.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1742 لسنة 2022 عن أن المتهمة خشيت أن يعرف خطيبها أنها حامل فيتركها ويفسخ الخطوبة، فأخفت عنه أنها حامل، وكانت ترتدى ملابس واسعة خشية افتضاح أمرها حتى تزوجت منه، في أحد الأيام شعرت بإعياء شديد فدخلت حمام شقتها وولدت الطفلة داخل الحمام ولفتها في قطعة قماش، ثم اختمرت في عقلها فكرة شيطانية بالصعود إلى سطح العقار وتركت الطفلة بقصد قتلها.

محكمة جنايات عابدين متهمة قتل رضيعتها زوجها سنة

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