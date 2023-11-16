الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قادة الأمم المتحدة يرفضون مقترحات أحادية الجانب لإنشاء "مناطق آمنة" في غزة

غزة
غزة

قال رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إنهم لن يشاركوا في إنشاء أي "مناطق آمنة" في غزة يعلن عنها جانب واحد فقط من أطراف الصراع.

وجاء في بيان مشترك وقعه ما يقرب من اثنى عشر من رؤساء وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيسة صندوق الأطفال، كاثرين راسل، ورئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس:

وباعتبارنا قادة في المجال الإنساني، فإن موقفنا واضح: لن نشارك في إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف، وما لم يتم توفير الظروف الأساسية لضمان السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى. تم استيفاءها ووضع آلية للإشراف على تنفيذها.

تهجير الفلسطينيين 

 

txt

جيش الاحتلال: 239 محتجزا في قطاع غزة ونفعل ما بوسعنا لإعادتهم

 

وفي السياق ذاته، تدعو إسرائيل منذ أكثر من شهر المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة إلى الإخلاء جنوبا إلى قطاع غزة، وهو منطقة ساحلية ضيقة. أقام الجيش الإسرائيلي ما أسماه "ممرات إنسانية" للسماح للسكان بمغادرة شمال غزة.

وفر عشرات الآلاف من الأشخاص من شمال غزة إلى جنوبها في الأسابيع الأخيرة، واحتشدوا في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة ومنازل العائلات، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن "تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع" يبدو أمرا لا مفر منه.

وقال البيان المشترك يوم الخميس إن المقترحات الخاصة بإنشاء "مناطق آمنة" من جانب واحد في غزة "تخاطر بإلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها".

وأضاف: لا توجد "منطقة آمنة" تكون آمنة حقًا عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة، وقال الموقعون على البيان إن أياً من المنظمات الإنسانية التي يمثلونها لم تشارك في الإعداد لوصول النازحين إلى أي "منطقة آمنة" - أو "منطقة إنسانية" - في غزة.

غزة الامم المتحدة إنشاء مناطق آمنة أطراف الصراع

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس