قادة الأمم المتحدة يرفضون مقترحات أحادية الجانب لإنشاء "مناطق آمنة" في غزة

قال رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إنهم لن يشاركوا في إنشاء أي "مناطق آمنة" في غزة يعلن عنها جانب واحد فقط من أطراف الصراع.

وجاء في بيان مشترك وقعه ما يقرب من اثنى عشر من رؤساء وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيسة صندوق الأطفال، كاثرين راسل، ورئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس:

وباعتبارنا قادة في المجال الإنساني، فإن موقفنا واضح: لن نشارك في إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف، وما لم يتم توفير الظروف الأساسية لضمان السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى. تم استيفاءها ووضع آلية للإشراف على تنفيذها.

تهجير الفلسطينيين

وفي السياق ذاته، تدعو إسرائيل منذ أكثر من شهر المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة إلى الإخلاء جنوبا إلى قطاع غزة، وهو منطقة ساحلية ضيقة. أقام الجيش الإسرائيلي ما أسماه "ممرات إنسانية" للسماح للسكان بمغادرة شمال غزة.

وفر عشرات الآلاف من الأشخاص من شمال غزة إلى جنوبها في الأسابيع الأخيرة، واحتشدوا في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة ومنازل العائلات، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن "تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع" يبدو أمرا لا مفر منه.

وقال البيان المشترك يوم الخميس إن المقترحات الخاصة بإنشاء "مناطق آمنة" من جانب واحد في غزة "تخاطر بإلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها".

وأضاف: لا توجد "منطقة آمنة" تكون آمنة حقًا عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة، وقال الموقعون على البيان إن أياً من المنظمات الإنسانية التي يمثلونها لم تشارك في الإعداد لوصول النازحين إلى أي "منطقة آمنة" - أو "منطقة إنسانية" - في غزة.