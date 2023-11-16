"حماية الوطن من الأخطار" في ندوة بالمدينة الجامعية بالوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب ندوة تثقيفية بعنوان" حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين" فى إطار سلسلة الندوات عن الحريات الدينية حريات بالمدينة الجامعية للطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية د.عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف د.أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

حاضر فى الندوة د.مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود.عمر عبد الكريم، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، والقس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.

وقال الدكتور مصطفى محمود أن الندوة تأتى فى إطار دعم رئيس الجامعة لقضية رفع الوعي لدى طلاب ومنتسبي الجامعة فى مختلف القضايا والموضوعات وأضاف أن حرية الدين هي الحق في اعتناق الفرد أي دين يختاره وإظهار دينه في العبادة من دون تدخل لا مبرّر له والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

من جانبه، ذكر د.عمر عبد الكريم فى كلمتة أن مقاصد الحرية اي الحرية في الإسلام وكيفية العبادة الصحيحة ولا إكراه في الدين واحترام الرسل وسماحة الإسلام وتصحيح الأخطاء للشباب وموقف الإسلام من الجمعات المتطرفة.

وقال القس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة أن حرية المعتقد أو حُرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة في الحياة الخاصة أو العامة بإظهار دينهم أو معتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال.

فى ختام الندوة تم الاستماع إلى اسئلة الطلاب والإجابة عنها بشكل إيجابي وفعال وتعديل بعض المفاهيم وتصحيحها لديهم من أجل بناء أجيال واعية مثقفة لديها خلفيات دينية تفيد الوطن والمجتمع.