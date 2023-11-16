الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إكسترا نيوز: وصول 8505 أطنان من المساعدات لمطار العريش معظمها من مصر

المساعدات الانسانية
المساعدات الانسانية لقطاع غزة

كشفت قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد رحلات الجسر الجوي إلى الجانب الفلسطيني عبر مطار العريش وصل إلى 131 طائرة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

وذكرت القناة أن حجم المساعدات الموجودة بالعريش بلغ نحو 8505 أطنان قدمت معظمها من الجهات المصرية، سواء الهلال الأحمر المصري أو التحالف الوطني أو حياة كريمة.

حجم المساعدات التي وصلت لقطاع غزة

وأكدت القناة أن الجانب الفلسطيني تسلم مواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنًا و74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1136 شاحنة.

كما تسلم الجانب الفلسطيني نحو 1999 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و3470 طنًا من المواد الغذائية و23 طنًا من الوقود  و3766 طنًا من المياه.

اكسترا نيوز مطار العريش 8505 أطنان المساعدات الهلال الأحمر المصري التحالف الوطني حياة كريمه

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