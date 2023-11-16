"الأونروا": هناك محاولة متعمدة لخنق عمليات الوكالة فى غزة

قال مدير عام الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن هناك "محاولة متعمدة لخنق" عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في غزة، مشيرا إلى إنه يعتقد أن هناك محاولة متعمدة "لخنق" عملها الإنساني في غزة.

وقال للصحفيين في جنيف يوم الخميس: أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عمليتنا وشل العملية.

وأضاف أن الأونروا، التي تدعم أكثر من 800 ألف فلسطيني نازح في غزة، معرضة لخطر تعليق عملياتها بالكامل.

وقال إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ناشدت منذ أسابيع من أجل الحصول على الوقود، مضيفا أنه من “الشائن” إجبار وكالات الإغاثة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.

وسُمح لشاحنة تحمل 24 ألف لتر (6340 جالونًا) من وقود الديزل لشاحنات توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى غزة يوم الأربعاء– وهي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على دخول شاحنة محملة بالوقود إلى غزة منذ بداية الحرب.

وقال لازاريني إن عملية التسليم ليست قريبة على الإطلاق مما يحتاجه سكان غزة للبقاء على قيد الحياة، مضيفًا:

ونظرًا لنقص الوقود، لن نتمكن من إرسال شاحناتنا عبر جنوب قطاع غزة، حيث يوجد أشخاص ينتظرون تسليم المساعدات الإنسانية.

فرنسا تدين العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة العربية

أدانت فرنسا العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ووصفته بأنه “سياسة إرهابية” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وفي حديثها للصحفيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجيندر أيضًا إن حوالي نصف 100 طن من المساعدات التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع، وفقًا لرويترز.

وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر الحكم المستقبلي في غزة، التي قالت إنها يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قتل المدنيين في غزة لا يمكن تجاهله باعتباره "أضرارا جانبية"، في حين دعت إلى وقف إطلاق النار على أساس أسس إنسانية وحقوقية، وفي حديثه بعد أن أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يوم الأربعاء يدعو إلى “هدنة إنسانية عاجلة وممتدة”.

وقال تورك: "من المرجح أن يكون الرابح الوحيد في مثل هذه الحرب هو التطرف ومزيد من التطرف".