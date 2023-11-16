الأحد.. عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داوود على قناة ON

تبدأ قناة "ON"، عرض مسلسل "زينهم" بدءًا من يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر، حيث يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبوداود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان معًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.