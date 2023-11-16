الأمم المتحدة: الوضع فى قطاع غزة مأساوى ولا يمكن تخيل حجم المعاناة

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دى دومينيكو، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي، ويجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية.

وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الخميس، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أننا شهدنا وقائع غير مسبوقة في غزة، ولا يمكن تخيل حجم المعاناة، ونحتاج إلى ضمان تنفيذ القرارات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا دعونا الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.

وأوضح، أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى وجود دعوة إلى مراقبة منهجية للنازحين عبر الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد أن هناك مبادرات من المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمصابين وتوفير الملاجئ للنازحين جراء القصف في غزة، مضيفًا: نواصل دعوة الأطراف كافة في غزة للتوصل إلى هدنة إنسانية”.