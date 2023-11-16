الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيومن رايتس ووتش تشكك فى صور الاحتلال عن مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة تقول إن جنودها عثروا عليها داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى؛ باعتباره محمية بموجب قوانين الحرب.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لرويترز "المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب السماح للأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين بالمستشفيات بالقيام بعملهم ويجب حماية المرضى".

وأضاف "لا تفقد المستشفيات تلك الحماية إلا إذا أمكن إثبات ارتكاب أعمال ضارة من داخل مبانيها. ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على ذلك".

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