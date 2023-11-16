الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نصف مليون جنيه في شهرين.. مفاجأة في واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ضبط متهم - ارشيفية
ضبط متهم - ارشيفية

جريمة سرقة اكتشفها مصفف الشعر الشهير هيثم دهب بعد سحب مبلغ 460 ألف جنيه من بطاقة ائتمانية اختفت من أحد المحال ملكه، بشكل مفاجئ لتفجر التحقيقات مفاجأة حيث تبين أن المتهم أحد معاوني مصفف الشعر في أحد فروعه. 

النيابة العامة المختصة خاطبت البنك التابع له البطاقة الائتمانية لتحديد مواعيد سحب المبالغ المالية والتي جرت على مدار شهرين، من عدة ماكينات صراف آلي مختلفة، بعدما نجحت قوات الشرطة في تحديد هوية المتهم من خلال كاميرات ماكينات الصراف الآلي والقت القبض عليه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن “هيثم” اعتاد ترك بطاقة ائتمانية في كل فرع من فروعه لتلبية احتياجات الفرع، وأنه قرر استغلال تلك الفرصة واستولى على البطاقة.

وتابع:"نجحت في سحب مبالغ مالية منها على دفعات خلال شهرين بلغت قيمتها 460 ألف جنيه قبل أن يكتشف هيثم دهب اختفائها".

وأمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب مع سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات  واقعة سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بأحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب وسحب منها مبالغ بقيمة 460 الف جنيه منها.

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قرارات النيابة فى سرقة مصفف الشعر هيثم دهب

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النيابة تتحرى عن سائق متورط فى سرقة الفنانة جورى بكر

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجنى عليه هيثم أحمد الشهير بـ"هيثم دهب" يفيد بتعرضه للسرقة وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الأفرع المملوكة له، واتهم أحد العاملين معه بالوقوف وراء الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

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