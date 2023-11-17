الأنبا نيقولا أنطونيو يشرح الاختلاف بين الكنائس حول مدة صوم الميلاد المجيد

طرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية عن الاختلاف في مدة صوم عيد الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين الكنائس.

الكنائس ومدد الصوم

وقال المطران في نشرته التعريفية، انه بخصوص كنيسة الروم الأرثوذكس فالكنائس التي تتبع التقويم الغريغورى فإن مدة الصوم أربعين يوماً، بدءاً من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

أما الكنائس التي تتبع التقويم اليوليلني فمدة الصوم أربعين يوماً، بدءاً من 28 من شهر نوفمبر غريغوري حتى السادس من شهر يناير غريغوري.

و أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، وعن كنيسة الروم الكاثوليك فقد اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته خمسة عشر يوماً، بدءاً من العاشر من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، و الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

كنيسة السريان

وبخصوص كنيسة السريان الأرثوذكس، فقد اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته خمسة وعشرين يوماً، بدءاً من الأول من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر. الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

وبخصوص الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية فقد حافظت على مدة الصوم الأربعين يوماً بدءاً من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد في السادس من شهر يناير.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

واما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقد حافظت على مدة الصوم الأربعين يوماً مع إضافة ثلاث أيام لصوم حادثة نقل جبل المقطم،و بذلك تكون مدة الصوم 43 يوما، بدءاً من السادس عشر من شهر هاتور القبطي (في أي يوم يقع من شهر نوفمبر يولياني) حتى الثامن والعشرين من شهر كهياك القبطي (في أي يوم يقع من شهر يناير يولياني). الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في التاسع والعشرين من شهر كهياك (في أي يوم يقع من شهر يناير يولياني)، وذلك نظرا لأن حيث أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد في تقويها على الأشهر القبطية، وليس على التقويم الغريغوري أو التقويم اليولياني.

واخيرا فالكنيسة البروتستانتية فليس لديها صوم لعيد الميلاد، وتحتفل بعيد الميلاد في اليوم السادس من شهر يناير.