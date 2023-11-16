الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة  القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس فيلكس بابا روميه

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة  القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس فيلكس بابا روميه، وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يُقرأ منه بشكل يومي على مسامع الأقباط بواسطة كهنة الكنائس في كل قداس إلهي، إن في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس فيلكس بابا رومية.

نشأته

وقد ولد من أبوين مسيحيين في رومية سنة 210 ميلادية فنشأ على الآداب العالمية، وتدرج في الرتب الكهنوتية، فرسمه أسطاثيوس بابا رومية شماسا، ورسمه البابا يسطس قسا نظرا لما رأي فيه من الفضيلة والتقوى، ولما تنيح الأب ديوناسيوس بابا رومية، الذي كان في زمان القديس ثاؤناس بابا الإسكندرية، اختير هذا الاب لبطريركية رومية فرعي رعية المسيح احسن رعاية، ولما ملك أوريليانوس قيصر أثار الاضطهاد علي المؤمنين بالمسيح وعذبهم بعذابات أليمة، واستشهد علي يده كثيرون منهم، وإذ لحق هذا الأب منه شدائد عظيمة وضيق كثير ابتهل إلى الله إن يرفع هذا الضيق عن شعبه، فمات الملك في السنة الثانية من ملكه، ولما ملك دقلديانوس، واضطهد هو أيضًا المسيحيين، وبدا في تعذيبهم، صلي هذا الأب إلى الله ألا يريه عذاب أحد من المسيحيين، فتنيح في أول سنة من ملك دقلديانوس، بعدما جلس علي الكرسي الرسولي خمس سنوات ونصف، تاركًا أقوالًا ومصنفات كثيرة، بعضها في المعتقدات.

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