مطروح: إطلاق قافلتين بيطريتين خلال النصف الأول من نوفمبر بالضبعة والسلوم

نظمت مديرية الطب البيطري بمطروح قافلتين بيطريتين خلال النصف الأول من نوفمبر في إطار جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية والوصول إلى أقصى الأماكن.

_ تجريع ٥٥٠٠ رأس اغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية

وأوضح الدكتور سعد جويلى، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه تم تنظيم قافلة بيطرية لقرية بقبق بمدينة السلوم، حيث تم تجريع عدد ٥٥٠٠ رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية ورش عدد ٥٠٠٠ رأس من الأغنام والماعز لمكافحة الطفيليات الخارجية.

- تجريع ورش ١٢٠٠ رأس أغنام وماعز

وأضاف مدير الطب البيطري بمطروح أنه تم تنظيم قافلة بيطرية كذلك إلى قرية جلالة بالضبعة بالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان، وقد تم تجريع ورش عدد ١٢٠٠ رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، كما تم تحصين عدد ٤٠٠ رأس ضد الحمي القلاعية، وتم ترقيم وتسجيل عدد ٤٠٠ رأس أغنام، كما تم علاج عدد ٤٠٠ رأس من الأغنام كحالات علاجية ضد الأمراض الباطنة بإجمالي عدد ٢٤٠٠ رأس، مع تقديم مديرية الطب البيطري بمطروح الدعم اللوجستي الكامل بتوفير العلاجات والأطباء المتميزين.

وفى سياق آخر كان أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن انتهاء أعمال القافلة البيطرية بقرية جلالة، حيث تم توقيع الكشف البيطري على ٢٨١٠ رؤوس ماشية.

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، فى بيان إعلامي سابق له أن ذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومؤسسة "الأورمان" الخيرية وإحدى شركات قطاع البترول من خلال قوافل بيطرية مكثفة بقرية الجلالة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، حيث قامت القافلة بتجريع ورش عدد ١٢٠٠ رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.