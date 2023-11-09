الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 2810 رءوس ماشية فى قافلة بيطرية بمطروح

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن انتهاء أعمال القافلة البيطرية بقرية جلالة، حيث تم توقيع الكشف البيطري على ٢٨١٠ رءوس ماشية.

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن ذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومؤسسة "الأورمان" الخيرية وإحدى شركات قطاع البترول من خلال قوافل بيطرية مكثفة بقرية الجلالة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، حيث قامت القافلة بتجريع ورش عدد ١٢٠٠ رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأضاف أنه تم أيضًا الكشف على عدد ٢٠٠ حالة، وعلاج لطيور تربية منزلية و٦٠٠ حالة علاجية للأغنام والماعز وعدد ١٠ أبقار، بالإضافة لتحصين ٤٠٠ رأس من الأغنام وترقيم وتسجيل عدد ٤٠٠ رأس أغنام بإجمالي عدد ٢٨١٠ رءوس، مع تقديم مديرية الطب البيطري الدعم اللوجستي الكامل بتوفير العلاجات والأطباء المتميزين. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وبالتعاون والمشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالحرص على وصول الخدمات إلى كل المناطق بالقرى والتجمعات الصحراوية. 

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
IMG-20231109-WA0019
IMG-20231109-WA0019
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
القافلة البيطرية
IMG-20231109-WA0017
IMG-20231109-WA0017
محافظ مطروح مطروح قرية جلاله توقيع الكشف البيطري ٢٨١٠ رأس اغنام وماعز

مواد متعلقة

وكيل زراعة مطروح: لجنة للمرور على الأودية المتضررة من السيول

وكيل تعليم مطروح يتابع العملية التعليمية بالمدرسة النووية ويوجه بمعالجة السلبيات

تنظيم قافلة طبية وصرف علاج بالمجان لأهالى مطروح.. 23 نوفمبر

محافظ مطروح: توفير فرص عمل وتعيين عدد 288 شابا

"مهرجان التمور بسيوة وآفاق التنمية".. ندوة بمكتبة مصر العامة

وكيل "صحة مطروح" يتابع بدء تفعيل استخراج تصاريح الدفن المميكنة

GIZ تعقد ورشة عمل لمهندسي محطات تحلية مياه البحر بمطروح

"الاستحقاقات الانتخابية وحقوق المواطن ".. ندوة بمركز إعلام مطروح

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"وول ستريت جورنال": مصر ترفض تولى المسئولية الأمنية فى غزة والقضاء على "حماس"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

نيويورك تايمز: صفقة بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح 15 شخصًا مقابل وقف إطلاق النار 3 أيام

محمد خفاجي: التحرك لدى المحكمة الجنائية الدولية "يقلق إسرائيل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة