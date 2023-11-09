فحص 2810 رءوس ماشية فى قافلة بيطرية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن انتهاء أعمال القافلة البيطرية بقرية جلالة، حيث تم توقيع الكشف البيطري على ٢٨١٠ رءوس ماشية.

وأوضح الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن ذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومؤسسة "الأورمان" الخيرية وإحدى شركات قطاع البترول من خلال قوافل بيطرية مكثفة بقرية الجلالة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، حيث قامت القافلة بتجريع ورش عدد ١٢٠٠ رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأضاف أنه تم أيضًا الكشف على عدد ٢٠٠ حالة، وعلاج لطيور تربية منزلية و٦٠٠ حالة علاجية للأغنام والماعز وعدد ١٠ أبقار، بالإضافة لتحصين ٤٠٠ رأس من الأغنام وترقيم وتسجيل عدد ٤٠٠ رأس أغنام بإجمالي عدد ٢٨١٠ رءوس، مع تقديم مديرية الطب البيطري الدعم اللوجستي الكامل بتوفير العلاجات والأطباء المتميزين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وبالتعاون والمشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالحرص على وصول الخدمات إلى كل المناطق بالقرى والتجمعات الصحراوية.

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

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القافلة البيطرية

القافلة البيطرية