الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحويلات المرورية بعد الغلق الجزئي لشارع السودان

شارع السودان
شارع السودان

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع السودان لمدة يوم في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث.

الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع السودان الاتجاه القادم من شارع السودان اتجاه كوبري فيصل لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من الساعة 12 صباح غد الجمعة حتى الساعة 4 صباح بغد غد السبت وتكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

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خريطة تحويلات مرورية تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابى

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تحويلات مرورية.. غلق كوبري الفطيم من مدينة نصر

الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة أزالت بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان في الاتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 100 متر.

تحويلات مرورية

تجري الإدارة تحويلة مرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبري فيصل وشارع الهرم بالدخول يسارا غلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة ١٠٠ متر حتى تجاوز منطقة أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بكوبرى المشاة ومنطقة الغلق ثم العودة للطريق الأصلي بشارع السودان اتجاه كوبري فيصل وشارع الهرم.

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

تحويلات مرورية غلق جزئي بشارع السودان كوبرى فيصل الادارة العامة لمرور الجيزة شارع السودان

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