الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

.. "الملا": ذكرى استرداد حقول بترول سيناء مناسبة غالية تجسد ثمار انتصار أكتوبر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومي للبترول والتي توافق ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام .

وجاء في رسالة وزير البترول، "يمثل هذا اليوم مناسبة غالية تجسد ثمرة من ثمار انتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات شهدائنا فى سبيل استعادة سيناء العزيزة ، نستلهم منه في قطاع البترول الإرادة والعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات والاستمرار في العطاء". 

 أقدر وأعتز بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن

 وتابع الوزير، أقدر وأعتز بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن والمساهمة فى بناء دولة قوية مستقرة تقوم على العلم والعمل والإنتاج ، فإن ما تحقق من تطوير وتحديث في هذا القطاع الحيوي، وعبور للتحديات الصعبة التي واجهته ما كان ليحدث لولا مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم في العمل، وحرصهم وتنفيذهم الواعي لرؤية وخطط التطوير والتحديث .

وأضاف "الملا"،أنا على ثقة بأن العاملين بقطاع البترول لن يألو جهداً في تقديم المزيد  والقيام بدور أكبر في تنمية موارد مصر وزيادة إنتاجها من أجل الاقتصاد المصري في ظل  التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة ،والتي تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية من أجل الوطن فى هذا الوقت الدقيق ودعم جهود نموه واستقراره.

أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين  شركات القطاع

وفي سياق منفصل اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين  شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية  للمجتمع المصري، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

المهندس طارق الملا وزير البترول استرداد حقول بترول سيناء حقول بترول سيناء انتصار اكتوبر البترول انتصار أكتوبر المجيد

مواد متعلقة

"البترول": انتاج 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من حقول الهيئة

الأكثر قراءة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

لافروف: مصر "لاعب عالمى" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.. خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة