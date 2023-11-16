.. "الملا": ذكرى استرداد حقول بترول سيناء مناسبة غالية تجسد ثمار انتصار أكتوبر

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومي للبترول والتي توافق ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام .

وجاء في رسالة وزير البترول، "يمثل هذا اليوم مناسبة غالية تجسد ثمرة من ثمار انتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات شهدائنا فى سبيل استعادة سيناء العزيزة ، نستلهم منه في قطاع البترول الإرادة والعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات والاستمرار في العطاء".

أقدر وأعتز بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن

وتابع الوزير، أقدر وأعتز بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن والمساهمة فى بناء دولة قوية مستقرة تقوم على العلم والعمل والإنتاج ، فإن ما تحقق من تطوير وتحديث في هذا القطاع الحيوي، وعبور للتحديات الصعبة التي واجهته ما كان ليحدث لولا مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم في العمل، وحرصهم وتنفيذهم الواعي لرؤية وخطط التطوير والتحديث .

وأضاف "الملا"،أنا على ثقة بأن العاملين بقطاع البترول لن يألو جهداً في تقديم المزيد والقيام بدور أكبر في تنمية موارد مصر وزيادة إنتاجها من أجل الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة ،والتي تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية من أجل الوطن فى هذا الوقت الدقيق ودعم جهود نموه واستقراره.

أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع

وفي سياق منفصل اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.