الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستقبل وفدًا من مفوضية شؤون اللاجئين و"كاريتاس"

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس بمكتبها، ممثلي مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وهيئة "كاريتاس" الدولية، وذلك لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك.

ورحبت المحافظ، بممثلى الجانبين، مؤكدة حرص المحافظة على التواصل مع المؤسسات الدولية للوصول إلى أفضل السبل نحو تحقيق التنمية وخدمة المجتمع والقضايا الإنسانية خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين، كما بحثت مع الجانبين آلية مد جسور التواصل لتقديم سبل الرعاية اللازمة للاجئين خاصةً مع وجود عدد كبير بمدينة دمياط الجديدة

وفي هذا السياق، اطلعت الدكتورة منال عوض، على خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، كما استعرضت جهود المحافظة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية وشركات التنمية لإدماج اللاجئين بالمجتمع وتمكين المرأة خاصةً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ودعم مجالات ريادة الأعمال من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية التي تؤهل الشباب والسيدات إلى إقامة مشروعات وتطوير المشروعات القائمة، وما حققته المدينة الصديقة للنساء التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ تلك المحاور.

ودعت محافظ دمياط، هيئة "كاريتاس" بالشراكة مع المحافظة لتعزيز تلك الأهداف وإدماج اللاجئين بتلك الدورات، مما يسهم في تبادل الخبرات بين المتدربين، وأيضًا إدراج مقترحات تدريب الجمعيات الأهلية بخطة الهيئة بما يسهم في تأهيلهم للعمل بمجالات أكبر لمساعدة المجتمع والمشاركة بالمخططات التنموية، وكذلك تأهيل الخريجين وتدريب العاملين بمؤسسات الدولة وتقديم الرعاية لذوى الإعاقة ودعم ملف الامومة  والطفولة.

يأتي ذلك فيما أشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة "كاريتاس"، بجهود محافظ دمياط في ملف استضافة اللاجئين وإدماجهم في المجتمع المصري، لكي تصبح نموذجًا على المستويين الإقليمي والدولي في دعم اللاجئين، كما أعربوا عن تطلعهم إلى تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظة.

دمياط 11 محافظة المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحداث دمياط المخططات التنموية منال عوض

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