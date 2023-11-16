الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تختتم النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية

جريدة الدستور

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الدوري أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة في ثلاث مسابقات مختلفة، الأولي تحت 13 سنة، والثانية تحت 17 سنة، والثالثة فيما فوق 17سنة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص ولظهور أكبر عدد من المواهب الرياضية، حيث تم تقسيم المحافظات إلى 6 مناطق لإجراء التصفيات الأولي للبطولة.

وضمت المنطقة الأولي تصفيات محافظتي الجيزة والشرقية، والثانية محافظتي القاهرة والقليوبية، والثالثة تصفيات محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والرابعة محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، والخامسة تصفيات محافظات الفيوم وأسيوط وأسوان والمنيا، والأخيرة محافظات الدقهلية والمنوفية ودمياط، وشهد الدوري لأول مرة إشراك فتيات دور الرعاية الاجتماعية بدوري أبناء مصر لكرة القدم.

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وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الحفل النهائي للبطولة بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية السابقين والذي أقيم على مسرح الوزارة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبناء دور الرعاية، معربًا عن سعادته بهذه المبادرة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب في كرة القدم وتقديمهم إلى الأندية المصرية، ودعم الوزارة المستمر لتحقيق أحلام أبناء دور الرعاية في ممارسة واحتراف كرة القدم.

ومن جانبها قالت اللواء دكتور هبه أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش والمنسق العام لمبادرة دوري أبناء مصر إن انطلاق هذا الدوري جاء استكمالا لمبادرات التواصل والدمج المجتمعي التي تنفذها الوزارة، وكان هذه المرة من خلال الرياضة وكرة القدم بالتحديد باعتبارها اللعبة الشعبية الأولي والتي تحظي باهتمام معظم أبناء دور الرعاية.

وأضافت أبو العمايم أن هناك دراسة تم تقديمها لوزيرة التضامن الاجتماعي ليكون هذا الدوري سنويًا، حيث تمت الموافقة ليكون ذاك نواة لإنشاء كيان رياضي داخل الوزارة ليضم المميزين والموهوبين رياضيًا من أبناء دور الرعاية، وذلك تحت إشراف وتدريب كوكبة من نجوم كرة القدم، كما تم بالفعل التنسيق والتعاون مع شركة سيتي كلوب في اتمام ونجاح النسخة الثانية، وجار الإعداد بالفعل لتجهيز ثلاثة فرق باسم وزارة التضامن الاجتماعي.

نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن دور الرعاية الجمهورية المحافظات الجيزة والشرقية

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