فحص طبي لـ أكرم توفيق في الأهلى خوفًا من الإصابة القديمة

يخضع أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي لفحص أشعة جديدة بعد أن شعر بالآم فى الركبة التى كانت سببًا فى إبعاده عن مواجهة الجونة الأخيرة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري.

ويخشى الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى من أن يكون أثر المجهود الذى بذله اللاعب أمام صن داونز في نصف نهائي السوبر الأفريقي قد أثر على منطقة عملية الرباط الصليبي خاصة أن الآلام فى ذات الركبة.

ويحسم التقرير الطبى موقف أكرم توفيق من العودة للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل كما هو الحال مع على معلول الذى تعافى بشكل كامل وسيبدأ النزول التدريجى للمران عقب عودة الفريق من الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة أسبوع بسبب التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي جديد عقب عودة الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته علي ملعب مختار التتش مساء الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني المقررلها يوم 25 نوفمبر الجاري في افتتاح مبارياته بالجولة الأولي من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون بعد عودته من سويسرا

من جانبه يعود السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي مساء بعد غدا السبت بعد انتهاء الإجازة التى قضاها فى مسقط رأسه عقب منح الفريق راحة أسبوعًا بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الجونة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري قبل التوقف الدولي لارتباط المنتخب بمواجهتي جيبوتي وسيراليون.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا للاعبين خلال فترة الراحة يتضمن التدريب لمدة ثلاثة أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات يوم الأحد استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقررلها يوم 25 نوفمبر الجاري.

على أن يعقد اجتماعا الأحد المقبل للترتيب للمرحلة المقبلة من المنافسات التى تشمل العديد من المباريات سواء فى دورى الأبطال أو مسابقة الدوري.