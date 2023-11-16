الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

أبو الغيط
أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في قطاع غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

المطلوب من مجلس الأمن 

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، أوضح أبو الغيط، أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أنه يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده.

أبو الغيط مجلس الأمن غزة القاهرة الإخبارية وقف إطلاق نار

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