أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في قطاع غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

المطلوب من مجلس الأمن

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، أوضح أبو الغيط، أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أنه يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده.