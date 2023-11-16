الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "تنمية المشروعات" يستقبل وفدًا من السنغال لبحث التعاون الإفريقي

تنمية المشروعات يستقبل
تنمية المشروعات يستقبل وفدًا من السنغال

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية، خاصة الجهات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي في مجال تسويق منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة وفتح منافذ متعددة للصناعة المصرية في الأسواق الإفريقية، فضلًا عن إقامة المعارض المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال رحمي، للسفير الدكتور كيموكو دياكيتي، سفير السنغال في مصر، وإدريسا ديابيرا، المدير التنفيذي للوكالة السنغالية لتنمية ومراقبة الشركات الصغيرة والمتوسطة (ADEPME) والأستاذ خالد الميقاتي رئيس المجلس السنغالي المصري ورئيس هيئة المصدرين.

بشرى سارة لصناع الأثاث بدمياط خلال زيارة رئيس جهاز تنمية المشروعات

تعزيز التعاون المشترك

واستعرض رحمي مع السفير السنغالي سبل التعاون المستقبلي المشترك، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون فى مجالات صناعة النباتات العطرية والطبية والأغذية المصنعة، وقطاعات مواد البناء والانشاءات والأدوية والصناعات الهندسية، وذلك بالإضافة إلى مجالات صناعة النسيج وصناعات الملابس الجاهزة.

وتطرقت المناقشات إلى إمكانية اقامة معارض مشتركة لعرض منتجات البلدين فى مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات اليدوية، وكذلك تم دعوة دولة السنغال للمشاركة في فعاليات الدورة القادمة لمعرض "تراثنا 2024" للصناعات الحرفية واليدوية.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز خلال اللقاء على أن الجهاز يعمل حاليًا على فتح قنوات جديدة مع الدول الإفريقية الشقيقة لزيادة حجم التبادل التجاري، بينها وتبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات في هذه الدول والتشبيك بينهم للوصول إلى منتج أفضل وآليات تسويق فعالة تخدم الاقتصاد الإفريقي بشكل عام.

وجاء هذا الاجتماع استكمالًا لفعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية الثالث وشارك فيه الجهاز بجناح متميز ضم عددًا متنوعًا من أصحاب المشروعات اليدوية والغذائية وذلك وفقًا لخطة عمل الجهاز التي تعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والدولية.

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