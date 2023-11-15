بشرى سارة لصناع الأثاث بدمياط خلال زيارة رئيس جهاز تنمية المشروعات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى مستهل زيارته للمحافظة والتى ستشمل تفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية، وتسليم رخص وشهادات تصنيف وشيكات إقراض لعدد ٧ من المستفيدين من الجهاز وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات بشأن تقديم قروض لأصحاب الورش من أبناء المحافظة وأيضًا توقيع بروتوكول بين الجهاز وجامعة حورس بمجال ريادة الأعمال.

جاء اللقاء بحضور الدكتور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والدكتور سعيد الهادى رئيس جامعة حورس والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات الغير مالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط.

ورحبت المحافظ، برئيس الجهاز فى زيارته الأولى لمحافظة دمياط، مشيدة بما يتم تحقيقه فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز لدعم عدد من القطاعات والتى يأتى أهمها قطاع الأثاث، مشيرة إلى أبرز أوجه التعاون بهذا المجال من إطلاق سلسلة من المراحل من معرض "صنع في دمياط " سنويًا ويشارك به عدد كبير من الصناع بالمحافظة.

وخلال اللقاء أيضًا، ناقشت الدكتورة منال عوض ورئيس الجهاز أوجه التعاون الحالى والمستقبلى بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير المهارات وبناء القدرات مما يساهم فى خلق فرص عمل وتحقيق التنمية.

تنمية المشروعات: برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث:

قام باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بزيارة لمحافظة دمياط اليوم حيث اجتمع مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقد رافقه في الزيارة عدد من مسئولي الجهاز.

وقد قام باسل رحمي ومنال عوض بتوقيع خطاب ارتباط بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط يقدم من خلاله الجهاز تمويلا قدره 50 مليون جنيه لمشروعات الأثاث والموبيليا والصناعات التكميلية.

وأوضح باسل رحمي، أن هذا التمويل الجديد يأتي في إطار تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تقدم لأصحاب هذه المشروعات تيسيرات متنوعة تشجعهم على التوسع في مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة.

وأشار رحمي، إلى أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعى الأثاث بمحافظة دمياط يأتي في إطار مبادرة أطلقها الجهاز بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط مع جهاز تنمية المشروعات"، حيث سيتم ضخ إجمالي50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على مائة مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية، ويستفيد من هذا التمويل المشروعات الجديدة أو القائمة على أن تكون قد وفقت أوضاعها أو بدأت في توفيق أوضاعها وفقا لقانون 152/2020.