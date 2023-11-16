السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر هي الشقيقة الكبرى للعرب.. وإسرائيل تنتقم من شعبنا

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، والوفد المرافق له وذلك في مكتبه في مدينة العريش خلال زيارته إلى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن مصر لم تتخل أبدًا عن أشقائها العرب وخاصة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور كبير في احتواء الموقف في قطاع غزة، فمصر موقفها ثابت منذ بداية الأزمة.

وأشار المحافظ إلى استقبال المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة عن طريق البر والبحر والجو، حيث وصلت إلى مدينة العريش عدة آلاف من أطنان المساعدات، يتم حفظها في مخازن مؤمنة، وإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وقدَّم المحافظ التعازي إلى السفير الفلسطيني في شهداء قطاع غزة، لافتًا إلى استقبال المستشفيات المصرية للجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

بدوره، وجَّه السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للدولة المصرية على دورها الكبير في خدمة الأشقاء العرب وعلى رأسهم الفلسطينيين، مثمَّنًا الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتواء الموقف في غزة، وإيصال المساعدات المتنوعة إلى أهالي القطاع وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية، مؤكدًا أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية ولفلسطين.

وطالب السفير الفلسطيني، بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة دون قيد أو شرط، حيث أن ما تقوم به إسرائيل هو انتقام من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة تكون عاصمتها القدس وإقرار السلم والسلام والتمسك بحل الدولتين.

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