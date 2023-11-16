الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تفتيش ميدانى على منشآت محافظة الغربية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 

 

قالت وزرة العمل فى بيان لها، ان مديرية العمل بمحافظة الغربية، إستقبلت زيارة من الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وذلك للقيام باعمال التوجيه الفنى وعرض الملاحظات الخاصة بمكاتب التفتيش العمالى التى لوحظت فى الزيارة السابقة بمكاتب العمل واداره الرعاية ومتابعه الاحكام  ، كما جرى التطرق الى معوقات منظومة حوسبهة التفتيش وحل جميع المشاكل التى تواجهها، يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة فى تفعيل القيام بمهامها المنوطة بها فى متابعة ومراقبة المكاتب التابعة فى المحافظات والتأكد من قيامها بدورها الهام فى أعمال التفتيش الميدانى وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ احكام القانون والقوانين ذات الصلة فى كافة المنشآت، فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديريات بالمحافظات فى متابعة تنفيذ أحكام القانون والتزام المنشآت بذلك، واتخاذ ما يلزم تجاه المنشآت المخالفة، والمتابعة المستمرة لأعمال تلك المكاتب من خلال الإدارة المختصة وضمان التفتيش على المنشىت كثيفة العمال للحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم داخل تلك المنشآت..

واوضح احمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره للوزارة  ،انه استقبل السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالى بالوزارة، وإسلام النويهى باحث بالإدارة، فى زيارة تضمنت متابعة تنفيذ ملاحظات الإدارة فى زيارة سابقة، والتأكد من تلافيها فى أعمال التفتيش الميدانى، فى المكاتب والإدارات المختصة، بحضور ياسر عيد وكيل المديرية ومديرى ومفتشى مكاتب التفتيش التابعين للمديرية، كما جرى بحث معوقات منظومة الحوسبة ووضع حلول لها لتسهيل عمليات التفتيش الميدانى والحصر، كما جرى تحديد موعد زيارة لاحقة لمتابعة تنفيذ الملاحظات الحالية والتأكد من عدم حدوث أى معوقات او مشكلات تواجه عمل المكاتب والمفتشين، وضمان تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، بما يزيد من الإنتاجية ويوفر مناخ عمل آمن.
 

وزرة العمل مديرية العمل محافظة الغربية الادارة العامة لتفتيش العمل الغربية

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