برلمانية تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه مجازر الاحتلال في غزة

رحبت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن تطبيق هدنة إنسانية في غزة بتأييد 12 صوتا، لافتة إلى أن مجلس الأمن عليه أن يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القرار والعمل على وقف إطلاق النار المستمر على قطاع غزة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال رفضت كافة المبادرات والقرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار في القطاع، وتواصل على مدار أكثر 40 يومًا على التوالي ارتكاب المجازر والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة.

ونددت النائبة حياة خطاب، بصمت المجتمع الدولي تجاه كافة المجازر والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن بالأمس يلزم جميع الأطراف بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين والأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

تبني الرؤية المصرية لحل الأزمة

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تنفيذ الرؤية المصرية لحل الأزمة في الأراضي الفلسطينية، وأن يطلع مجلس الامن والمجتمع الدولي بدورهما لحماية المدنيين في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، والعمل على وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط، والعمل على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فتح تحقيق دولي

وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى ضرورة فتح تحقيق دولي في كافة الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الفترة الماضية، واستهداف المدنيين في قطاع غزة واقتحام وتدمير المستشفيات، خاصة بعد أن وصل عدد الشهداء في القطاع لما يقرب من 12 ألف شهيد من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.