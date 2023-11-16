الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبدالله كحيل.. حكاية طفل فلسطيني استغاث بالرئيس السيسي فاستجاب له

الطفل الفلسطيني عبدالله
الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

«كلموا المصريين يخلوني أمشي».. كلمات بسيطة صدرت من غزة كان لها صدى قوي في مصر وسرعة في الاستجابة، بعدما ناشد طفل مريض ومصاب السلطات المصرية جلبه إلى الأراضي المصرية، من أجل العلاج وهو الأمر الذي تم الاستجابة له سريعًا.

فيديو صغير بثه الطفل وهو يستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم علاجه هنا في مصر، وذلك بعدما أصيب خلال الأحداث المشتعلة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بين المقاومة الفلسطينية حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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البداية بطلب العلاج في مصر

كانت البداية حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل فلسطيني يدعى عبدالله كحيل، وهو مصاب في إحدى الغارات التي شنتها الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال الفترة الماضية، ووجه رسالة إلى مصر قال فيها «كلموا المصريين يخلوني أمشي».

عبدالله هو طفل فلسطيني أصيب في قدمه بشظايا القصف الإسرائيلي على بيته في قطاع غزة، وتم بتر قدمه نتيجة تلك الإصابة، إذ أن إصابته كانت خطيرة ولكنه ليس بمفرده فهناك أطفال كثيرون من غزة مصابين بجروح خطيرة.

وقال عبدالله في الفيديو الذي استغاث فيه: «بطلب من المصريين معالجة رجلي.. ليه بتقطعوها خلوني أمشي زي انضمام كده»، وهو بالفعل ما تم الاستجابة له خلال اليوم الثاني من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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استجابة فورية وتوجيه ممن الرئيس السيسي باستقبال عبدالله

كانت الاستجابة سريعة من قبل مصر، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال عبدالله والتكفل بعلاجه، وبالفعل صباح اليوم الخميس، استقبل معبر رفح المصري الصغير الفلسطيني عبدالله، ومن المقرر أن يتم توفير سبل الرعاية الطبية كافة له تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس السيسي استجاب لرسالة الطفل، وعلى الفور أصدر توجيهاته لمساعدة الطفل المصاب، الذي يتعرض لإصابات خطيرة تعرض حياته للخطر، وتم استقبال الطفل ويتم توفير الرعاية الطبية له في مستشفيات مصر.

مساعدات مصر لغزة

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وتقدم مصر مساعدات طبية وغذائية لغزة، كان آخرها بالأمس حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بـ650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير مساعدات غذائية لقطاع غزة من قبل مصر، فقد بلغ حجم الادوية والمستلزمات الطبية التي تم إرسالها منذ 21 أكتوبر حتى 31 نوفمبر الجاري نحو 1999 طنًا والمواد الغذائية 3470 طنًا، والمياه 3766 طنًا، ومواد إغاثية أخرى 917 طنًا.

 مصر 6944 طنا من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام لغزة

كما أرسلت مصر 74 خيمة ومشمع، و12 سيارة إسعاف، كل ذلك بإجمالي عدد شاحنات وصل إلى 1135 شاحنة، واستقبلت مصر العديد من المساعدات والغذاء من قبل دول العالم ولكن تعتبر هي أكثر الدول.

وقد أرسلت مصر إلى الآن الهلال الأحمر المصري عدد ضخم من المساعدات الإنسانية العاجلة وصلت إلى 6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.

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