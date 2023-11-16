الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفوض الأمم المتحدة: يجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

غزة
غزة

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الوضع الحالي في غزة لا يمكن أن يستمر، مطالبًا بضرورة وقف كل أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وإطلاق المحتجزين.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية": “مستعدون للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حلول للوضع الحالي، وكاشفًا أن المفوضية تواصل مراقبة الأوضاع الإنسانية في غزة، داعيًا  إلى وقف عاجل لإطلاق النار”.

يجب إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في قطاع غزة

ودعا تورك إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في قطاع غزة.

وقال إن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميا في قطاع غزة، مضيفًا "نشعر بقلق عميق إزاء تكثيف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وفي سياق متصل، قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية، إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة".

وعبر جوش بول الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، وقدم استقالته الشهر المنصرم، عن استيائه في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، لعدم توجيه الانتقاد إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها.

وأكد جوش بول، الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية مدة 11 عامًا، أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونغرس".

وتابع: "هذا يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ".

قطاع غزة غزة الفلسطينيين مراقبة الأوضاع الإنسانية الأوضاع الإنسانية في غزة

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