الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج وفحص 3200 رأس ماشية مجانا في قنا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعم صغار المزارعين في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 وفي هذا الإطار، نفذت قافلة بيطرية في قنا من يوم ١٢ حتى ١٦ نوفمبر الجاري، وجابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي قنا لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.

 وصرح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، موضحا أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ٤٥٦ رأسا، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ٥٣٦ رأسا، وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ١٠٩٩ حالة، وعمل ٣٩ عمليه جراحية وتحصين ١٠٨١ رأسا بالتحصينات غير السيادية، بعدد إجمالي ٣٢١١ رأسا لدى ٢٠٠٩ من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.

 المعمل المركزي للنخيل يشارك في مهرجان الجيزة للتمور

في سياق آخر، شارك المعمل المركزي للنخيل في فعاليات مهرجان الجيزة للتمور بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي أقيم بنادي الزراعيين.

وافتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس جمال جباري، القائم بأعمال سفير اليمن بالقاهرة، ومحمد مجاهد، رئيس مجلس الأعمال اليمني، مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين بالدقي، والذي استمر لمدة يومين.

وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يرافقهما محافظ مطروح بزيارة  لجناح المعمل المركزي للنخيل واستمعا إلى شرح من الدكتور عز الدين جادالله العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل، عن دور المعمل المركزي للنخيل في النهوض بالتمور المصرية.

 وأشاد وزير التنمية المحلية والمحافظين بمنتجات المعمل من الأعلاف والفحم النشط وألياف السيليلوز ولب الورق.

 

علاج وفحص أكثر ٣٢٠٠ رأس ماشية مجانا لدي ٢٠٠٩ صغار

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