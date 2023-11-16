الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: المسئولون الأمريكيون يخشون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا

محمود عباس
محمود عباس

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن المسئولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين أن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة على مدن الضفة الرئيسية، ويخشون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا وعدم قدرتها على دفع رواتب الأجهزة الأمنية.

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فإن المسئولين الأمريكيون كرروا تحذير نظرائهم الإسرائيليين من تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال أحد كبار المسئولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وعبر جوش بول الذي كان مكلفًا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، وقدم استقالته الشهر المنصرم، عن استيائه في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، لعدم توجيه الانتقاد إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها.

وأكد جوش بول، الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشئون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية مدة 11 عامًا، أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأمريكية، وبالخصوص في الكونجرس".

وتابع: "هذا يثني المسئولين السياسيين الأمريكيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ".

القاهرة الإخبارية الإسرائيليين تدهور الأوضاع الضفة الغربية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صاروخ من الجنوب اللبنانى باتجاه موقع للاحتلال

بعد توجيه الرئيس السيسى بسرعة استقباله.. الظهور الأول للطفل الفلسطينى المصاب (فيديو)

رئيس تيار الاستقلال: هناك من استشهد من عائلتي بمستشفى الشفاء نتيجة العدوان الهمجي

بتوجيهات السيسى.. طفل فلسطينى "يواجه خطر الموت" يصل معبر رفح لعلاجه فى مصر

الرئيس السيسى يوجّه بسرعة استقبال طفل فلسطينى مصاب فى معبر رفح

"الأرصاد": فرص سقوط الأمطار اليوم تنحصر على المناطق الساحلية

"إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل مشروع مجمع صناعة السيارات ببورسعيد

وزيرة التضامن: شكرًا الرئيس السيسى والقيادة السياسية لدعم أهالى غزة

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

مجلس الأهلى ينهى استعداده لانعقاد الجمعية العمومية العادية

نسرين طافش تنتهي من الاستكتاب بالطب الشرعي في المعارضة على حكم حبسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة