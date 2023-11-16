إعلام إسرائيلى: المسئولون الأمريكيون يخشون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن المسئولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين أن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة على مدن الضفة الرئيسية، ويخشون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا وعدم قدرتها على دفع رواتب الأجهزة الأمنية.

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فإن المسئولين الأمريكيون كرروا تحذير نظرائهم الإسرائيليين من تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال أحد كبار المسئولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وعبر جوش بول الذي كان مكلفًا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، وقدم استقالته الشهر المنصرم، عن استيائه في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، لعدم توجيه الانتقاد إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها.

وأكد جوش بول، الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشئون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية مدة 11 عامًا، أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأمريكية، وبالخصوص في الكونجرس".

وتابع: "هذا يثني المسئولين السياسيين الأمريكيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ".