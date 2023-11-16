الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل نفذت بغزة أكثر من 1000 ضربة بالفسفور الأبيض

جريدة الدستور

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي نفذ في غزة أكثر من 1000 ضربة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد قال إن مزاعم الاحتلال بشأن استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى ساعات طويلة للتمشيط والمداهمة.

وأضاف أن جيش الاحتلال تعمد على مدار أيام متتابعة تضخيم هدف اقتحام مجمع الشفاء لتصويره على أنه إنجاز عسكري، مؤكدًا أن طول الفترة الزمنية التي استغرقها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء يثير المخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جيش الاحتلال بمغادرة مجمع الشفاء فورًا، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن مستعمرين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

المرصد الأورومتوسطي لفوسفور الأبيض غزة الشفاء

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