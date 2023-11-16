الخميس 16 نوفمبر 2023
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مصر

"الإسكان": اعتماد عقد تقنين أكبر قطعة أرض بمساحة مليوني متر مسطح بمنطقة جنيفة المضافة لمدينة الشروق

المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن اعتماد عقد تقنين بمقابل عينى لأكبر قطعة أرض لأحد الكيانات بمنطقة "جنيفة" بمدينة الشروق، بمساحة تقريبية مليوني متر مسطح، على أن تؤول نصف تلك المساحة لصالح جهاز مدينة الشروق، نظير إمداد المنطقة بالمرافق اللازمة للتنمية، وذلك فى إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضى المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

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وأوضح المهندس أمين غنيم، أن ذلك يأتى ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي، والمضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، حيث يسرت الوحدة الإجراءات وأتاحت التعامل بعدة محاور، وذلك برئاسة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمارة، مقرر الوحدة - مدير عام العقود وتسوية المنازعات.

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تفاصيل قطعة الأرض

ومن جانبه أوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوبًا مسار القطار الكهربائى الخفيف L.R.T  ( العاصمة – السلام - العاشر)، وشمالًا طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، وأن المنطقة بعد التخطيط ستكون أحد المناطق المتميزة بمدينة الشروق.

وكان قد صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، فقد تم تنظيم لقاء بين مسئولى قطاع التخطيط بالهيئة، وممثلى الحكومة اليابانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة.

هيئة المجتمعات العمرانية جنيفة مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق الأراضي المدن الجديدة

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