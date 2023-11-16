مشروع بحثي بجامعة سوهاج يحل مشكلة خاصة بتعبئة المياه الغازية

نجح فريق طلابي بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، في تنفيذ مشروع بحثي يمكن تطبيقه في مجال الصناعة، ليساهم في حل مشكلة خطوط الإنتاج الخاصة بتعبئة المياه الغازية.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهتم الجامعة بالطلاب الموهوبين والمبتكرين؛ من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المالي والمعنوي، إلى جانب تحفيزهم علي تشجيع الطلاب بالكليات المختلفة علي الاهتمام بالبحث العلمي، وتطبيقه في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يأتي تصميم هذا المشروع البحثي في إطار السعي إلى حل المشكلات التي تواجه الصناعه للارتقاء بقدرتها التنافسية، والنهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرحيم، القائم بعمل عميد الكلية، أن نموذج المشروع الطلابي تم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الكهرباء الدكتور علاء عبد السميع، والدكتور محمود أيمن، والدكتور حسام حسن، حيث استهدف النموذج عمل خط إنتاج لتقليب وتعبئة ولصق العلامه التجارية، وغلق زجاجة المياه الغازية، ونقل الزجاجة علي خط الإنتاج بدون أي تدخل بشرى أو لمس الزجاجة بأيدي بشرية، وسيتم عمل النموذج بمقياس أكبر حتي يتمكن من إدماج الخط في العملية التصنيعيه في المصنع.

فيما استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بالمديرية لمناقشة آليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية والجامعة ممثلة فى كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والتمريض)، لدعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار.

ولفت "النعماني"، خلال الاجتماع على أن الجامعة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان، تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية، إلى ضرورة النهوض بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتفعيلاََ للمبادرات الصحية التى أطلقها رئيس الجمهورية، ومن أهمها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي تم إطلاقها عام ٢٠١٨، بهدف إنقاذ حياة آلاف المرضى وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن فى جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والأهلية والخاصة.



ومن جهته؛ ثمن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، جهود الجامعة المبذولة فى ملف القضاء على قوائم الانتظار، وما تقوم به من دور هام للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال رفع كفاءة الفرق الطبية بالمحافظة.

وأشاد بالتعاون المثمر مع إدارة الجامعة، والذى يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي أيضًا بهدف تقديم كافة المساعدات للمرضى فى المجالات الطبية، ولسد عجز الكوادر الطبية أمام التزايد المستمر لأعداد المرضى المترددين على مستشفيات وزارة الصحة، مضيفًا أن الاجتماع ناقش بنود الاتفاقية التى سيتم توقيعها خلال الاجتماع المقبل.