الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى استيفان روستي.. ما أبرز نقاط القوة في رجل العقرب؟

استيفان روستي
استيفان روستي

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل استيفان روستي، فهو من مواليد برج العقرب، وولد في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر 1891، ورحل عن عالمنا في 12 مايو عام 1964 عن عمر ناهز الـ 72 عامًا.

ويعد الفنان الراحل استيفان روستي، من أبرز نجوم الزمن الجميل، ولأنه يحمل صفات برج العقرب خفة الدم والثقة بالنفس، يرصد “الدستور” في هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن مواليد برج العقرب تزامنًا مع الاحتفال بأعياد ميلادهم الذي بدأ من 21 أكتوبر الماضي إلى 21 نوفمبر 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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الاهتمام والحب.. أبرز ما يبحث عنه مواليد برج العقرب في شريك حياتهم

في ذكرى الفنان استيفان روستي.. نقاط القوة في رجل العقرب

يحمل الفنان الراحل استيفان روستي، الكثير من صفات مواليد العقرب أبرزهم الحصول على النجاح الساحق في العمل، لذلك أستطاع النجم الراحل استيفان روستي، ترك بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية بسبب أعماله المميزة التي نالت إعجاب المشاهد لوقتنا هذا.

في ذكرى الفنان استيفان روستي.. نقاط القوة في رجل العقرب

أستطاع الفنان استيفان روستي اكتساب شهرة واسعة بسبب أدواره التي ميزته عن غيرة خاصة دور الرجل رئيس العصابه الشرير، هكذا يحمل مواليد برج العقرب الصفات يحبون التحكم والسيطرة، لذلك يتميز برج العقرب بشخصيته القوية والمميزة، ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه، ويتمتع بالصدق والوفاء والإخلاص، ويتميز بجاذبية كبيرة.

في ذكرى الفنان استيفان روستي.. نقاط القوة في رجل العقرب

أما عن نقاط القوة في شخصية مواليد برج العقرب “العين والقلب”، فإنه قوي الملاحظة وسرعة البديهه، ومن أول مقابله لك مع العقرب يستطيع تحليل شخصيتك ويبدأ في الحكم عليك من تصرفاتك ووقتها يفكر يقبلك كصديق له أو لا، لأنه يبحث دائمًا عن العلاقات المريحة والبسيطة إذا كانت علاقة عاطفية أو صداقة، ولكن رغم طيبة قلبه إلا أنه يستطيع ترك من لا يقدر قلبة وحبه وعطاءه لمن يحب.

في ذكرى الفنان استيفان روستي.. نقاط القوة في رجل العقرب

أما عن الحب في حياة مواليد برج العقرب فمن الصعب أن يثق فيك هذا البرج، لأنه يعطيك مهلة ليعرف ويحدد شخصيتك وبناءً عليه يقرر الدخول في علاقة عاطفية مع شريكه أو لا.

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