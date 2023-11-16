"الملا": يجري الانتهاء من مشروعات تطوير وزيادة الطاقة التكريرية والاعتمـاد عـلـى المكون المحلي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، ان برنامج تطوير وتحديـث قطـاع البترول يؤتى ثماره، وأن شركات بترول القطاع العام نالت الحظ الأوفـر فـى برنامـج تحديـث وتطوير قطاع البترول، والذي انعكـس بـدوره على تحسين كفاءة الأداء وزيـادة معدلات الإنتاج.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، انه يجري الآن الانتهاء من مشروعات تطوير وزيادة الطاقة التكريرية وفقا للبرامج الزمنية المحددة، والاعتمـاد عـلـى المـكـون المحلـي فـي أعـمـال الإحـلال والتجديـد للوحـدات الإنتاجيـة بمصافـي التكريـر، لترسيخ مفهوم وممارسات تحسين الأداء وسلامة العمليات الإنتاجية المحددة،.

مواكبة التطور الذي يشهده مجـال التسويق وتطوير محطـات التموين والخدمـة فـي السـوق المصري

وتابع أنه يتم مواكبة التطور الذي يشهده مجـال التسويق وتطوير محطـات التموين والخدمـة فـي السـوق المصري، الـذي يستوعب مزيـد مـن الاستثمارات في هـذا المـجـال الحيـوي، وإضافـة خـدمـة تموين السيارات بالغاز الطبيعـي فـي المحطات الجديدة والجـاري تطويرها، لتصبـح محطـات تمويـن نموذجيـة متكاملـة، وتطوير المستودعات الاستراتيجية وزيادة السعات التخزينية، والتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود، والتوسـع فـي إنـتـاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصيصيـة ":منتجـات كيماوية - منظفات صناعيه بجودة عالية"

ووجه "الملا" رسائل مهمـة حملت مـن التوصيات والإجراءات لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال الدعـم المسـتمر واسناد مناطق امتياز جديدة للشركة العامة للبترول لتكثيف برامج الحفر والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في زيادة إنتاج، وواحتياطيات الشركة من الزيت الخام، خاصة وأن إنتاجهـا خالـص لـمصـر، واستغلال غازات الشعلة في إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلًا من استيراده.

استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة

وفي سياق منفصل اكد، أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري، لافتًا إلى أن هذه المساهمات جزء أساسى من استراتيجية الوزارة وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.