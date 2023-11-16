نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 69 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 69 فلسطينيا بعد شن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ارتفاع إصابات هجوم بإطلاق النار على طريق الأنفاق غربي بيت لحم

وفي وقت سابق قالت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد إصابات هجوم بإطلاق النار على طريق الأنفاق غربي بيت لحم بجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7 إسرائيليين، إحداها ميؤوس منها يأتي ذلك في اليوم الـ41 من العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.