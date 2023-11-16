"أبوغزالة" تستنكر احتفال العالم الأسبوع المقبل بيوم الطفل وحقوق الإنسان فى ظل مجازر غزة

استنكرت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، احتفال العالم الأسبوع المقبل بيوم الطفل العالمي والأمم المتحدة بمرور 75 عامًا على حقوق الإنسان، في ظل ما يحدثه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بشعة في حق الشعب الفلسطيني.

كيف يمكن أن نحتفل الأسبوع المقبل بيوم الطفل العالمي؟

وقالت، خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لقطاع غزة، إنها لا تدري كيف يمكن أن نحتفل الأسبوع المقبل بيوم الطفل العالمي ونحن نشاهد أطفال فلسطين يقتلون ويذبحون يوميًا؟ وكيف تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بمرور 75 عامًا على حقوق الإنسان، وتحت أي شعار، وهم يساعدون على قتل الأطفال؟.

وأضافت أن تواجدها في تلك القافلة هي ضمن التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، بناء على توجيهات أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتنفيذًا لقرارارت مجلس وزراء الصحة للمساعدات الإنسانية ومجلس الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري.