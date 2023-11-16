65 لقاء ثنائيًا لأعضاء التصديرى للصناعات الكيماوية على هامش فعاليات الإفريقى للتجارة البينية

كشف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن نجاح المجلس في تنظيم أكثر من 65 لقاء ثنائيا مع عدد من المشترين الأجانب من عدة دول إفريقية مشاركة بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية لشراء مستلزمات إنتاج ومواد وسيطة ومنتجات نهائية من الشركات الأعضاء بالمجلس.

وأضاف، في بيان له اليوم، أنه جارٍ استكمال اللقاءات الثانية بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة لمتابعة تنسيق الأعمال خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا يأتي في إطار سعي المجلس الدائم لدعم أعضائه، حيث تم تنفيذ عدة لقاءات ثنائية متنوعة بموقع المجلس بالجناح المصري على هامش فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية، وتنوعت اللقاءات بين مشترين لعدة منتجات من منتجات الأسمدة وكيماويات عضوية وغير عضوية ومتنوعة ومنظفات وغيرها من مواد وسيطة ومنتجات نهائية.

يذكر أنه انعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 15 من نوفمبر الجاري، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات.