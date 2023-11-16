الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة. 

حركة الصادر من البضائع العامة 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18359 طن تشمل 8922 طن يوريا و 4087 طن رمل و 1950 طن مولاس و 3400 طن بضائع متنوعة .

txt

تداول 9000 طن بضائع عامة و665 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

حركة الوارد من البضائع العامة 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69094 طن تشمل :  12410 طن خردة  و 9615 طن سكر و 1610 طن خشب زان و 12534 طن قمح و 22300 طن ذرة و 8003 طن فول و 2622 طن أبلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 184 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3957 حاوية مكافئة .

 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83889 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 400028 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1204 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5293 شاحنة .

مواني ميناء دمياط وزير النقل وزارة النقل

مواد متعلقة

تداول 9000 طن بضائع عامة و665 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

"السكة الحديد" تعلن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة خلال 24 ساعة

مواعيد قطارات السكة الحديد الـVIP على خط القاهرة- أسوان.. والعكس

تداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و547 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية (فيديو)

وزير النقل يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص امدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لانتاج منتجاتها النهائية

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

الرئيس السيسى يوجّه بسرعة استقبال طفل فلسطينى مصاب فى معبر رفح

يديعوت أحرنوت: السنوار يمارس لعبة الأعصاب الحديدية مع إسرائيل

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من جنين

غارات وقصف مدفعى إسرائيلى على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان