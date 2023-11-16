ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18359 طن تشمل 8922 طن يوريا و 4087 طن رمل و 1950 طن مولاس و 3400 طن بضائع متنوعة .

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69094 طن تشمل : 12410 طن خردة و 9615 طن سكر و 1610 طن خشب زان و 12534 طن قمح و 22300 طن ذرة و 8003 طن فول و 2622 طن أبلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 184 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3957 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83889 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 400028 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1204 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5293 شاحنة .