"أسمنت سيناء" تقلص خسائرها 31% خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أسمنت سيناء، أنه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، تراجع خسائر الشركة بنسبة 31.2% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 121.45 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 176.7 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 3.22 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة إلى 112.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 169.33 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن أسمنت سيناء، حققت خسائر بلغت 79.71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 102.35 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.36 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 72.79 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 97.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.