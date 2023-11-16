"الأرصاد": فرص سقوط الأمطار اليوم تنحصر على المناطق الساحلية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بعد حالة من التقلبات الجوية تعرضت لها المحافظات الأيام الماضية.

موعد التقلبات الجوية المقبلة

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم الخميس تنحصر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع استمرار الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت بأن البلاد ستتعرض لموجة جديدة من الاضطرابات الجوية اعتبارًا من الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن نشهد زيادة في فترات سطوع الشمس، وانخفاضًا في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين متابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس المضطربة التي ستتعرض لها البلاد الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.